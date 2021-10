Sono bastete due gare con la rosa non al completo in casa Milan per far venire al pettine alcuni dei nodi più importanti sulla costruzione della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Quelle contro(vinta in rimonta) e(persa mostrando forse la peggior versione del Milan stagionale) sono a tutti gli effetti due gare spartiacque perché hanno mandatoper rinforzare la rosa e lanciare l'assalto ai traguardi stagionali. L'assenza più pesante non è stata tuttavia quella di Theo Hernandez, sostituito non al meglio, va detto, da Ballo-Touré, bensì quella di Brahim Diaz autentico fulcro del gioco offensivo rossonero.Ciò che è balzato agli occhi sia nel primo tempo contro il Verona che per quasi la totalità della gara contro il Portoo meglio, nell'accelerazione decisiva per trasformare un'azione in occasione finalizzabile. In sostanzao di colui che possa fare da collante sulla trequarti, che si metta in luce e gestisca il flusso del gioco. Brahim Diaz è stato finora perfetto per questo tipo di ruolo, ma lo stop per Covid ha sottolineato, complice anche l'assenza di, come proprio in quel ruolo dopo l'addio diservisse investire con maggior forza.Vi abbiamo raccontato che sono diversi i profili che scout e uomini mercato stanno analizzando a Casa Milan.ma ha una valutazione elevata (intorno ai 30 milioni di euro) e la concorrenza è già agguerrita.gioielloche è ritenuta un'opzione interessante per il futuro. Il principale indiziato a vestire la maglia rossonera a gennaio resta però, con cui c'è già (già dall'estate) un principio di intesa con gli agenti del giocatore, ma va ancora convinto il club francese che ad agosto aveva rifiutato i 10 milioni complessivi di offerta da parte del Milan. Trattative e necessità, a prescindere dalla Champions un colpo uslla traquarti può arrivare.