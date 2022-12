Nelle ultime ore il Milan, ancora una volta, si è schierato compatto al fianco di De Ketelaere. Una presa di posizione ancora più forte in un momento delicato per il belga arrivato nel ritiro di Dubai con alle spalle una prima parte di stagione deludente e un Mondiale da comparsa.Se c’è una persona che sa come aspettare e rilanciare i giovani questo è proprio Pioli. C’è tanto del tecnico emiliano nella crescita di Leao e Tonali, bersagliati dalla critica nella loro prima stagione in rossonero e ora diventati giocatori di caratura internazionale. Adesso l’obiettivo è quello di ripetere la stessa missione con De Ketelaere, al netto di quelle che sono le pressioni diverse e un carattere molto diverso rispetto ai due compagni di squadra.per manifestargli piena fiducia in vista della seconda parte di stagione che dovrà vederlo protagonista.Sarà proprio Charles a dover trovare la posizione più adatta alle sue caratteristiche che non sono quelle del trequartista rifinitore ma quasi da sottopunta. Il mondo Milan si è schierato compatto al suo fianco, i tifosi aspettano con trepidazione il suo primo gol convinti che sarebbe la scintilla per scrivere una storia diversa riesporto a quella dei primi mesi con la maglia del Diavolo.