Il mercato del Milan prende forma dalle cessioni. Sono diversi i giocatori della formazione di Stefano Pioli che rischiano di partire nella prossima sessione di trattative. L'obiettivo del tecnico rossonero è quello di avere una rosa più equilibrata a cui attingere, decidendo di far partire quei giocatori che non rientrano più nel piano tecnico e hanno trovato poco spazio nella stagione appena terminata. Fra questi c'è Yacine Adli. Il trequartista algerino ha collezionato solamente un solo gettone dal primo minuto in stagione, con l'allenatore che spesso ha allargato Brahim Diaz sulla corsia, con Krunic o Bennacer avanzati alle spalle della punta. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore - che è costato 10 milioni di euro - può partire con una buona offerta.