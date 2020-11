. A raccontare il retroscena è il presidente dell'a Radio Kiss Kiss Napoli: "L’Empoli è la squadra più giovane del campionato ma è una squadra organizzata che ha un’identità. È stato instaurato un percorso che speriamo ci garantirà altri bei risultati ma potrà incappare in qualche caduta e in 2/3 partite può cambiare completamente la situazione. Dionisi è una persona molto preparata, molto capace e ha il fuoco dentro: la sera quando va a casa pensa a come migliorare e preparare la squadra. Mi garba vedere Di Lorenzo in nazionale così come mi piace vedere Bennacer che gioca così bene nel Milan. De Laurentiis voleva prendere Bennacer e 20 giorni prima di Empoli-Napoli voleva addirittura vederci. Lui era molto convinto ma poi qualcuno lo ha fatto desistere. De Laurentiis era molto convinto anche per Ricci ma anche questa volta qualcuno gli ha tolto la convinzione. Due mesi fa, abbiamo rinunciato a venderlo ma sabato ha fatto una partita che ci ha fatto capire che la B non è la sua categoria".- Corsi poi non usa mezzi termini sulla possibilità di essere bloccato dalle Asl per positività al Covid-19: "​Sarebbe bello vedere giocare Juventus-Napoli perché sarebbe un peccato vedere ad esempio il Napoli che perde lo scudetto per quel punto.".