Lukas May, primo allenatore del difensore del Milan Malik Thiaw al Kalkum-Wittlaer squadra a mezz'ora di macchina da Düsseldorf, ha svelato alla Gazzetta come è nato calcisticamente il 21enne: "Da bambino era già due o tre spanne sopra gli altri. Con me faceva l'attaccante, segnava almeno tre gol a partita. La buttava dentro in tutti i modi. Il senso dell'anticipo è lo stesso, solo che adesso lo usa in difesa. Quando penso a Thiaw mi viene in mente un ragazzo timido che non parlava con nessuno. Non voleva lasciare la madre. In campo si trasformava. Una volta partì dalla difesa, saltò tre giocatori e spedì il pallone in rete. Andava a prendersi la sfera in ogni zona del campo. La sradicava persino dai piedi dei compagni. Ho cercato di mettermi in contatto con lui attraverso amici comuni, ma non ci sono riuscito. Vorrei chiedergli se si ricorda di me".