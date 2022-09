Una brutta tegola per Stefano Pioli e il Milan, che alla ripresa dopo la sosta per le nazionali sarà atteso da un nuovo tour de force che inizierà con la trasferta di Empoli e che nei successivi dieci giorni vedrà i rossoneri affrontare due volte il Chelsea in Champions League e la Juventus in Serie A. L'infortunio al polpaccio accusato fa Mike Maignan nella sfida tra Francia ed Austria rischia di privare il forte numero uno transalpino fino ad un mese e per questo motivo il club campione d'Italia è pronto a correre ai ripari. Valutando seriamente la possibilità, contemplata dal regolamento Uefa, di modificare la lista consegnata per la Champions e reintegrare il secondo portiere Ciprian Tatarusanu.



seguono aggiornamenti...