Stefano Pioli ha concesso il rompete le righe alla sua squadra fino al dicembre. Una pausa per permettere ai giocatori di rilassarsi con la propria famiglia prima di intraprendere una seconda parte di stagione ricca di impegni e con tanti obiettivi da raggiungere.

dove si allenerà per una settimana prima della partenza per Dubai, prevista per il 10.