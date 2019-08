Questa mattina, a Milanello, il Milan è tornato ad allenarsi per cominciare a preparare l'esordio casalingo in campionato che vedrà il Milan affrontare il Brescia il prossimo sabato 31 agosto alle 18.00 a San Siro. Gruppo pronto in palestra alle 10.30 per un lavoro defaticante svolto interamente all'interno per gli undici titolari di Udinese-Milan. Attivazione muscolare prima di uscire sul campo, invece, per il resto della rosa. Sul rialzato, alle spalle degli spogliatoi, i rossoneri hanno inizialmente svolto la parte atletica di potenziamento per gli arti inferiori e superiori, il tutto effettuato usando gli elastici. Al termine, spostandosi sul ribassato, spazio ad alcune esercitazioni tecniche: passaggi con controllo orientato, cross e tiri in porta; oltre a una serie di torelli a tema. In conclusione di sessione si è giocata una partitella su campo ridotto.