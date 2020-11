Attraverso il sito ufficiale del Milan arriva il report dell'allenamento odierno in vista della sfida che domenica sera vedrà i rossoneri affrontare il Napoli.



IL REPORT

Accolta a Milanello da una splendida giornata di sole, la squadra, ancora per oggi a ranghi ridotti, ha svolto l'allenamento in mattinata. Consueto inizio con l'attivazione muscolare in palestra. Sempre all'interno della struttura, il lavoro si è poi focalizzato sulla forza, con l'ausilio degli attrezzi. Il gruppo si è spostato in campo per alcuni esercizi atletici sulla rapidità, a seguire lavoro sul possesso. Le partitelle, prima a tema e poi a tocco libero su campo ridotto, hanno chiuso il programma odierno. Domani, giovedì 19 novembre, è previsto un allenamento pomeridiano.