Zlatani Ibrahimovic è guarito, è tornato ad allenarsi e nella partitella interna oggi contro la primavera ha anche segnato un gol e messo a segno un assist dimostrando a tutti che, in vista del derby, potrà ancora una volta essere un fattore. E pensare che neanche 3 mesi fa la sua presenza non solo contro l'Inter, ma addirittura nella rosa del Milan era ancora tutto fuorché certa. Poi arrivò l'agognato rinnovo anche grazie ad un curioso dettaglio contrattuale.Zlatan Ibrahimovic ha infatti trattato a lungo con il Milan e con Mino Raiola al suo fianco ha lavorato per ottenererichiesti al club rossonero per rinnovare. Alla fine l'annuncio dato dal club il 31 agosto 2020 delCos'ha quindi spinto il club rossonero a concedere tutta la cifra netta richiesta da Ibra?- Ilhanno infatti strettoIbra mantiene i 6 milioni netti, mentre il Milan mantiene il suo attaccante e perno della squadra versando peròTutto grazie agli sgravi fiscali concessi con il decreto crescita che permettono, per chi porta in Italia dall'estero la propria residenza fiscale, di dimezzare l'importo da versare all'erario.Va però precisato che nel testo del Decreto Crescita è altersì specificato chee può essere intesa anche come retroattiva. Ibra però ha firmato un contratto di soltanto 1 anno con il Milan e anche sommando i 6 mesi del primo accordo scaduto ufficialmente il 30 giugno e poi prolungato fino al termine della passata stagione,Come ha potuto il Milan usufruire del Decreto Crescita?n realtà in termini tecnici nSe non lo farà lo Stato potrà chiedere al giocatore di colmare i mancati pagamenti, ma nulla sarà dovuto (salvo eventuali scritture private fra le parti) al Milan. Ed è per questo che, alla fine, hanno davvero vinto tutti.