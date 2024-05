Milan, il rumore del silenzio di Leão: ora ha l’occasione per fare come Ibrahimovic

Il rumore del silenzio. Il leit motiv dell’assurdo pomeriggio vissuto ieri a San Siro in Milan-Genoa. La curva Sud, dopo un sostegno incondizionato per tutta la stagione,rimanendo in silenzio per 80 minuti, ovvero fino a quando è uscita dallo stadio. Nel mirino sia la squadra che la società. Quello di Leão, però, fa ancora più rumore: al momento del cambio sul risultato di 2-1 per gli ospiti il portoghese ha abbassato la testa esenza fermarsi in panchina. Accompagnato dai fischi di gran parte del pubblico.

Degli avversari che lo raddoppiano costantemente per limitarlo e dei propri tifosi: quelli della curva lo sostengono a prescindere e in contrapposizione con gli altri settori dello stadio dove è spesso oggetto di critiche. Rafa é un ragazzo molto sensibile,Contro il Genoa Leão ha confermato il trend negativo dell’ultimo mese: pigro in fase di non possesso palla è praticamente nullo in quella offensiva. In generale tutta la stagione è stata sicuramente al di sotto delle possibilità: 13 gol e 13 assist in 44 partite non sono numeri da buttare via ma viziano il giudizio complessivo su un percorso di crescita che ha subito una brusca frenata in termini di qualità e continuità nelle prestazioni. Alla soglia dei 25 anni ( li compirà tra poco più di un mese) non può ancora giustificare i suoi alti e bassi con il fatto di essere giovane perché giovane, calcisticamente parlando, non è.per decidere di diventare un campione. Ha i mezzi tecnici e atletici per riuscirvi. A patto che sia lui a volerlo fermamente: ipuò farlo anche lui.