Il Milan lo prese nell’estate del 2018, senza mai dargli fiducia, con 3 sole presenze in stagione. Ancora di proprietà dei rossoneri, Alen Halilovic è in prestito all’Heerenven, e parla a Fox Sports della sua carriera, vissuta tra alti e bassi, nonostante la carte d’identità ci dica che il croato ha 23 anni: “Gli anni migliori sono quelli davanti a me. Da quando avevo 16 anni, nei giudizi espressi nei miei confronti non c'è mai stata una via di mezzo. O era tutto eccellente o tutto da buttare. O giocavo benissimo o giocavo male. Ora, a 23 anni, non mi interessa più quello che pensano gli altri di me”