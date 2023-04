Il mercato del Milan si muove anche in uscita. Tatarusanu, Mirante, Dest e Bakayoko non resteranno e probabilmente partiranno Vranckx (riscatto possibile ma non probabile), Ibrahimovic (contratto in scadenza, decisione a fine stagione) e Adli, che non gioca mai. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, non tutti saranno sostituiti e occhio anche a Ballo-Touré, che ha mercato.