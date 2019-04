Il Milan fa crac: da incubo il primo tempo contro l'Udinese per i rossoneri, che nel giro 40 minuti perdono Gianluigi Donnarumma e Lucas Paquet​á per infortunio. Flash quello del portiere classe '99, costretto a lasciare il campo dopo soli 10 minuti: un problema muscolare alla coscia destra in un'uscita ad anticipare l'attaccante avversario, qualche secondo per provare a resistere al dolore poi la richiesta di cambio e l'ingresso di Pepe Reina.



Muscolare Donnarumma, di natura traumatica invece il problema al 40' per Paquet​á: in un contrasto con Behrami, si gira la caviglia destra del trequartista brasiliano, anche lui prova a restare in campo con una vistosa fasciatura ma dopo pochi minuti si accascia nuovamente a terra invocando il cambio; accompagnato negli spogliatoi a braccia, al suo posto Samu Castillejo.



Brutte notizie per Gattuso e per il Milan, soprattutto in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà i rossoneri impegnati sabato alle 18 contro la Juventus all'Allianz Stadium.