Tuttosport in edicola questa mattina fa il punto sul casting degli attaccanti che sta riguardando il Milan. Fra i nomi in lizza ce n'è uno nuovo: quello di Arthur Cabral della Fiorentina. Per i Viola il calciatore non è incedibile ed ha un valore di circa 20-25 milioni di Euro. La Fiorentina, nel frattempo, continua a monitorare Scamacca, che potrebbe lasciare l'Inghilterra in prestito in estate, così come sta facendo anche il Diavolo.