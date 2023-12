Due gol in casa delsono una base di partenza dalla quale ripartire. La qualificazione all’rappresenta uno zuccherino per addolcire la delusione per essere stati eliminati dalla Champions League per una differenza reti favorevole al PSG.È questa la domanda che si stanno facendo diversi tifosi delda qualche ora, proveremo ad analizzare la situazione.La campagna europea del Milan ha portato, fin qui,. E il prossimo futuro in Europa League impone una competitività alta su due competizioni. Ecco perché la dirigenza rossonera non cambierà i piani nella finestra di mercato invernale:. La prima casella in realtà sarà occupata da un giocatore che rientrerà alla base:dal Villarreal. Per l’altra casella da difensore centrale in corsadell’Arsenal,del Paok eddel Montpellier. Più complesso il discorso relativo al nuovo rinforzo in attacco perché la crescita di Jovic potrebbe indurre a fare dei ragionamenti più ad ampio raggio magari rimandando il colpo alla prossima estate. La sensazione è quella di una dirigenza attenta alle occasioni che presenterà il mercato di gennaio come quella che porta adello Stoccarda e alla suasenza però rischiare un investimento importante dettato dalla necessità del momento.