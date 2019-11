Il Milan sarà una delle società più attive nel mercato di gennaio, sia in entrata che in uscita. Questa weekend con gli impegni delle nazionali sarà utile alla rete scounting rossonera per seguire alcune partite molto interessanti. E' il caso della sfida tra Irlanda del Nord e Olanda dove sono attesi osservatori del Milan per seguire diversi prospetti tra gli arancioni.



TUTTI I NOMI - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Milan spera di vedere all'opera il terzino destro Denzel Dumfries del Psv. Un profilo seguito in vista della prossima estate quando potrebbe salutare Davide Calabria che piace in Spagna. Sotto la lente d'ingrandimento ci sono anche la giovane stellina dell'Az Alkmaar Myron Boadu, attaccante nato ad Amsterdam nel 2001, ma anche alcuni vecchi pallini come Memphis Depay.