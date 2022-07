Tommaso Mancini è uno dei migliori classe 2004 in Italia. Attaccante, 190 centimetri di qualità e 9 presenze - 3 da titolare - nell'ultima stagione con la maglia del Vicenza. E un futuro che, probabilmente, sarà altrove. Diversi club si sono interessati al giocatore, che in Italia piace a Milan, Empoli e Juventus; occhio anche a possibili piste estere, con Benfica e Siviglia che l'hanno seguito con attenzione.



MILAN IN POLE - Ieri, 23 luglio, il ragazzo ha compiuto 18 anni e ora è pronto a fare la sua scelta. Mancini sta valutando attentamente ogni ipotesi e già la prossima settimana potrebbero esserci delle novità sulla possibile destinazione: al momento in vantaggio c'è il Milan, che ha già incontrato il papà del giocatore e gli intermediari dell'operazione per mettere le basi.



LA SCELTA - Con il Vicenza si può chiudere a circa 2,5 milioni di euro, ma i rossoneri si sono mossi già da quasi un mese per strappare anche il sì del ragazzo. L'attaccante ha voluto aspettare di diventare maggiorenne prima di fare una scelta, ieri ha soffiato le candeline e ora valuterà attentamente le possibili destinazioni prima di fare la sua scelta. Riflessioni in corso, Milan davanti a tutti per Tommaso Mancini.