Il Milan torna su Florentino Luis. La trattativa con il Chelsea per Tiémoué Bakayoko fatica a chiudersi, motivo per il quale i rossoneri sono tornati a parlare con l'entourage del centrocampista classe 1999, in scadenza nel 2024 con il Benfica. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com è in corso un incontro, in un noto hotel del centro di Milano, tra Paolo Maldini e l'agente del giocatore. Su Florentino c'è anche il Fulham, che l'ha chiesto in prestito con diritto di riscatto (un'operazione da 1+18, rifiutata dal club portoghese), la stessa formula gradita dal Milan.