Pomeriggio di mercato a Casa Milan. In queste ore nella sede rossonera è andato in scena l'incontro tra i dirigenti dei meneghini Frederic Massara e Paolo Maldini e l’intermediario Cheikh Fall, molto vicino all'entourage di Armando Broja, attaccante classe 2001 del Chelsea cercato a lungo dal Milan già in estate e idea soprattutto per il prossimo giugno, quando il restyling per quanto riguarda il reparto dei centravanti sarà completato.



IL NUOVO 9 - La prossima estate infatti verrà cercato sul mercato un nuovo numero 9, che possa risolvere una volta per tutte il problema del gol, con Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud che avranno un anno in più e Divock Origi e Ante Rebic da valutare: il 21enne, per qualità tecniche e struttura fisica, è un profilo che calza perfettamente con la filosofia calcistica del Milan. Nuovo incontro dopo quello di settimana scorsa, a cui aveva partecipato anche l'ex rossonero Christian Zaccardo, intermediario di mercato: i discorsi continuano.