Milan, incontro in corso con lo Stoccarda per Guirassy: i dettagli

. Sul tavolo ci sarebbe in particolare il nome di, attaccante guineano classe 1996 che il Milan segue da parecchio tempo e che ha unaIn aggiornamentoad Arles, Guirassy esordisce nella stagione 2013-14 con la maglia del, club dov’è cresciuto all’interno del settore giovanile. È però con la maglia delnel gennaio del 2015 che esordisce il Ligue1. Segnerà una rete in 9 partite al termine del campionato 2014-15.

Dopo un anno al Lille, passa all’nel gennaio del 2016: con il nuovo club segna 8 gol in 16 partite. Un rendimento positivo che gli vale l’ingaggio da parte delin Bundesliga. Dove rimane per due stagioni ed esordisce al livello internazionale con 5 presenze e 2 gol in Europa League.Dopo due campionati al Colonia, nella stagione 2018-19 Guirassy ritorna in Ligue 1 con la maglia dell’. In bianconero rimane due anni segnando un totale di 13 gol in 38 partite prima di passare aldove il suo rendimento rimane discreto: sono 25 reti in 81 partite con il club rossonero, l’ultimo (finora) in Ligue 1.

Il, come ricordano i dati di Sky Sport, arriva con il ritorno in Bundesliga:in prestito (verrà poi riscattato per 9 milioni di euro) e dopo una prima stagione positiva (14 gol in 28 partite, compreso quello nei play-out),