Ildi Giorgioe di Geoffreysi sta muovendo e sebbene ancora non sia arrivato il tanto acclamato primo colpo della nuova gestione, i nuovi uomini mercato rossoneri stanno continuando a tessere la propria tela su diversi obiettivi estivi che possano portare a rinforzare la squadra in diversi settori del campo. Prima di tutto unritenuto fondamentale per sostituire l'infortunato Bennacer e in secondo luogo quelloruolo in cui da tempo si cerca un top che possa portare in dote più gol e assist di Messias e Saelemaekers (per cui verranno ascoltato offerte.Da tempo il Milan ha messo gli occhicentrocampista anglo-nigeriano nato in Austria e acquistato dal Chelsea per 18 milioni di euro dall'Aston Villa soltanto 1 anno fa. Ilnon è riuscito ad imporsi a Londra e sta cercando insieme al club una possibile uscita che il Milan è pronto a garantirgli.ma i Blues, finora, hanno sempre spinto per l'addio definitivo.L'occasione e i discorsi fra le parti, non saranno però incentrati soltanto sul possibile colpo a centrocampo. Da tempo il Milan ha infatti anche messo gli occhi sulla situazione di, autentico colpo strapagato nel 2019 per strapparlo al Borussia Dortmund (65 milioni di euro circa), ma anche lui mai realmente incisivo in maglia Blues.L'idea c'è anche se il piede preferito, il destro, non ne fanno il rinforzo ideale per Pioli che preferirebbe un esterno destro, ma a piede invertito.