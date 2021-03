Un incontro andato in scena nella mattinata di oggi per provare a porre le basi per un futuro assieme. Insieme a quelli di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, il rinnovo di contratto di Franck Kessie è uno dei temi di maggiore attualità al Milan, complice l'interesse crescente di diverse formazioni europee di altissimo profilo per il centrocampista ivoriano. La dirigenza rossonera ha incontrato l'agente del calciatore George Atangana per provare a porre le basi di un nuovo accordo rispetto al contratto che scade a giugno 2022.



Attualmente Kessie percepisce un ingaggio di 2,2 milioni di euro a stagione e punta a un importante ritocco verso l'alto, alla luce della sua esponenziale crescita di rendimento nell'ultimo anno. Il Milan, che riconosce nell'ex atalantino uno dei pilastri del nuovo corso, è intenzionato a fare uno sforzo per venire incontro alle sue richieste senza derogare rispetto ai parametri economici che si è imposto nelle ultime stagioni.