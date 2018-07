Serata decisiva per Massimiliano Mirabelli. Il direttore sportivo del Milan ha in programma un incontro con il nuovo presidente rossonero Paolo Scaroni per discutere di quello che sarà il suo futuro con la società rossonera. Arrivato la scorsa estate, Mirabelli è legato al Milan da altri due anni di contratto. Ma il suo tempo in rossonero sembra scaduto.



SPAZIO AL NUOVO - La nuova società rossonera è pronta a inserire nuove figure in società dopo aver dato l'addio ufficiale a Marco Fassone: da Gandini o Gazidis come amministratore delegato a Leonardo come direttore tecnico, sembra non esserci spazio per l'ex capo degli osservatori dell'Inter. Bisognerà trovare un accordo tra le parti per "sciogliersi" dal contratto biennale e il faccia a faccia tra Scaroni e Mirabelli, previsto tra tardo pomeriggio e la sera, è decisivo.