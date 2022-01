Con i gol di Sadio Mané al 53' e di Dieng al 92', il Senegal batte Capo Verde e si qualifica per i quarti di finale di Coppa d'Africa, dove affronterà la vincente della sfida tra Mali e Guinea Equatoriale. Pochi minuti in campo anche per il terzino del Milan Fodé Ballo-Touré, entrato all'82' ed uscito all'ultimo minuto di gioco per un infortunio muscolare all’inguine.