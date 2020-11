IL TABELLINO

Ha perso con pieno merito, contro un avversario, più bello, più organizzato e più ispirato. La sconfitta è pesante,23 anni, ex del Trabzonspor.. Finora non si era mai visto un Milan così spento. Se si tratta di un primo segnale di cedimento dopo il fantastico avvio di stagione o solo un passaggio a vuoto lo sapremo già domenica sera colNon si è salvato nessuno: la difesa, morbida come non lo era mai stata, il centrocampo che ha perso nettamente il confronto con un grandissimo, i cinque rifinitori schierati da Pioli nei 90' incapaci di dare un minimo di qualità all’azione offensiva, i due centravanti, primae poi, pericolosi una sola volta col croato, e l’allenatore stesso, battuto sul suo campo dal francese, premiato nella stagione scorsa come miglior tecnico della Ligue 1. Davvero una brutta impressione, con un riflesso anche sul girone: il Lille l’ha scavalcato al primo posto.Il Milan è andato sotto e ha faticato a risalire nello sviluppo del gioco.. Il primo è stato di, irragionevole passaggio indietro di testa del portoghese su cui si è avventato il ventenne centravanti David frenato solo da un intervento decisivo di; la palla è scappata poi in fallo laterale, è rientrata in area controllata di petto da Yazici che aveva le spalle rivolte alla porta rossonera ed era sul lato corto dell’area; da quella posizione non poteva portare nessun pericolo, ma Romagnoli senza alcuna ragione ha allungato lo stesso le braccia, gli ha dato una spintina, una, però sufficiente per l’inesperto arbitro polaccoper fischiare il rigore che lo stesso Yazici ha trasformato nel primo gol del Lilla.Questo è stato l’episodio decisivo con la somma di tre errori, ma è stato il gioco del primo tempo a far capire perché il Milan stava perdendo. I, tatticamente avveduto, pieno di buoni giocatori e con un grande centrocampista, il portoghese. Si era quasi perso nelle stagioni del Bayern Monaco, ma ora in Francia l’ex stellina del Benfica ha recuperato il suo notevole livello tecnico. In mezzo al campo, con qualità, quantità e cattiveria,Il Lille, secondo in Ligue 1 a due punti dal capolista Psg, era compatto, giocava in armonia, chiudeva le fasce con Ikone a destra e Bamba a sinistra, e partiva veloce in attacco con Yazici e il giovane canadese David.In 45' il Milan è stato pericoloso solo una volta conlanciato da. Non funzionava il trio alle spalle di Zlatan che era in una di quelle sere in cui non gli andava bene niente, a ogni passaggio sbagliato (e non sono stati pochi...) allargava le braccia. Quando uscirà, mostrerà tutto il suo malumore.non riuscivano mai a coinvolgerlo. Mai vista finora la squadra di Pioli giocare con un ritmo così basso, con un’azione rallentata, priva di brillantezza. Così nell’intervallo il tecnico milanista ha tolto Castillejo e Krunic per far entraree ha spostatosulla fascia destra.Che per il Milan non fosse un problema di giocatori ma di gioco si è capito nei primi 10 minuti del secondo tempo.. Scambi rapidi, triangolazioni, tutto in velocità. I francesi hanno segnato il 2-0 ancora con Yazici: dopo un’intesa con Ikone, ha piazzato un sinistro micidiale da fuori area, la palla è rimbalzata un metro davanti ae gli è passata sopra la testa. Tre minuti e il trequartista turco ha fatto il tris, stavolta azione tutta in verticale:, altro sinistro dia fil di palo. Nell’occasione, si era slabbrata la difesa del Milan.Sul 3-0, con mezz’ora da giocare, Pioli ha capito che era meglio pensare al campionato, al Verona di domenica sera. Ha tolto Tonali e Ibrahimovic e inserito Bennacer e Rebic che si è presentato col tiro più pericoloso del Milan, respinto da Maignan. Poi, solo accademia.: 21' pt, 11',13' st rigore Yazici (Lil): 11' st Ikone (Lil), 13' st David (Lil): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez: Kessie, Tonali (dal 16' st Bennacer); Castillejo (dal 1' st Calhanoglu), Krunic (dal 1' Leao), Brahim (dal 33' st Hauge); Ibrahimovic (dal 16' st Rebic). A disposizione: A. Donnarumma, Tătărușanu, Conti, Duarte, Gabbia, Kalulu, Bennacer, Çalhanoğlu, Hauge, Leão, Maldini, Rebić. All. Pioli: Maignan; Zeki Celik, Botman, Fonte, Bradaric; Ikoné (dal 20' st Lihadji), Xeka (dal 20'st André), Renato Sanches (dal 35' st Soumarè), Bamba (dal 39' st Mandava); Yazici (dal 35' st Ylmaz), David. A disposizione: Karnezis, Chevalier, Djalo, Soumaoro, Pied, Reinildo, Andrè, Soumarè, Niasse, Yilmaz, Lihadji, Weah, Mandava. All. Galtier: 35' pt Xeka (Lil), 28' st Celik (Lil), 39' st Romagnoli