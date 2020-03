Dominik Szoboszlai è un talento sul quale sono pronti a puntare in tanti. Nato nel 2000 a a Székesfehérvár, in Ungheria, Szoboszlai si sta mettendo in luce con la maglia del Saliburgo. La Juventus lo ha fatto seguire a più riprese, l'Inter ci aveva fatto più di un pensiero. Così come la Lazio che vede in questo centrocampista offensivo il nuovo Sergej Milinkovic-Savic. Ma le ultime indiscrezioni raccolte raccontano di un inserimento del Milan che è sempre alla ricerca di giovani di valore in giro per l'Europa. Tutti i dettagli nel nostro focus video: