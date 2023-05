In occasione della ventesima occasione del "Premio Gianni Brera - Sportivo dell'anno", l'ex dirigente del Milan, Ariedo Braida ha parlato del percorso in Champions League dei rossoneri.







Lo stesso Braida ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ricordo come irripetibile il gol di Shevchenko nel derby del 2003 in Champions. Segnò cadendo, contrastato, con la voglia di vincere e il furore di Sheva. Andriy in Ucraina con Lobanovski faceva i percorsi militari e lì o vivi o muori. Lui ha scelto di vivere. Un derby così lascia il segno, si ricorda per sempre. Il calcio fa sognare e piangere, è una metafora della vita... e il derby è così, ti fa sognare e piangere. Il gol di Shevchenko e il polpaccio di Abbiati li avrò davanti agli occhi, stampati, finché starò in questo mondo".



"Sulla carta l'Inter è favorita, se Leao non giocherà può avere qualcosa in più. Leao è troppo importante, per il Milan è fondamentale, è uno dei giocatori che decidono le partite. Mi auguro che la squadra abbia lo spirito, quello che fa lottare e sognare. Tonali è il simbolo per quel suo furore gattusiano. Rino era l’espressione di chi vuole arrivare anche quando non ha più forze. Trovava sempre l’energia per superare gli ostacoli. In quelle situazioni, qualcuno cade e qualcuno li supera: non siamo tutti uguali. Nell'Inter vedo Lautaro molto forte, ma anche Lukaku e Dzeko. Stasera sarò a San Siro, non posso mancare".