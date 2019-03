Il Milan ha una priorità per il centrocampo: Stefano Sensi. Come scrive il Corriere dello Sport, il club rossonero non molla il centrocampista del Sassuolo, in gol in Nazionale contro il Liechtenstein, ma deve dare un segnale importante al club neroverde. Già, perché ora la concorrenza è aumentata, con Inter e Barcellona interessate all'ex Cesena.