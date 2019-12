Milan, Inter e Napoli lo avevano messo nel mirino in vista del mercato di gennaio dato che il rapporto di Granit Xhaka con la tifoseria dell'Arsenal lo stava spingendo verso l'addio. Con l'arrivo di Arteta in panchina, tuttavia, il colpo si è complicato perché l'allenatore ex-City è uno dei grandi estimatori del centrocampista svizzero tanto da averlo elogiato pubblicamente anche in conferenza stampa: "E' sempre stato in cima alla mia lista dei giocatori preferiti in quel ruolo".