Prima della vittoria di ieri dell’Inter col Milan - a San Siro ma ufficialmente in trasferta - l’ultima squadra a vincere 2-0 fuori casa in una semifinale di Champions era stata la Juventus di Allegri nel 2016-17. Una doppietta di Higuain era stata decisiva al Louis II contro il Monaco, a Torino la Juve vinse 2-1 e andò in finale, a Cardiff, contro il Real Madrid.