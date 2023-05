Milan-Inter, semifinale di Champions League 2022/2023, doveva essere trasmessa in diretta e in esclusiva su Prime Video, come da bando diritti tv. Ma in questo caso entra in gioco la legge dello stato italiano: le semifinali e le finali di Champions League ed Europa League, con squadre italiane in campo, devono essere trasmesse anche in chiaro visto che sono eventi di rilevanza nazionale. Ecco perché Milan-Inter verrà trasmessa anche su Tv8 ma con lo studio pre e post partita e la telecronaca del match firmata dai talent di Prime Video con la squadra capitanata da Giulia Mizzoni e i suoi ospiti. A commentare l’incontro saranno Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini anche su Tv8.