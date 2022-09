Entrambe in prima fila per lo scudetto, ma tutte e due chiamate a colmare la distanza con Roma e Atalanta, le due capolista a sorpresa. Milan e Inter si incroceranno per la quinta giornata di Serie A, in un derby già fondamentale per alimentare le ambizioni per il titolo: la classifica premia di un solo punto i nerazzurri, e anche i betting analyst concedono un minimo margine di vantaggio alla squadra di Inzaghi. Il «2» dell'Inter vale quindi 2,63 su Planetwin365, con i rossoneri poco più in alto (a 2,72) e il pareggio a 3,30. Ancora più in bilico le preferenze degli scommettitori, con il 36% delle preferenze finito sui nerazzurri, il 35% sul Milan e il 29% sul segno «X». Da una parte Giroud, dall'altra Lautaro, protagonisti delle vittorie del Milan e dell'Inter (in Coppa Italia) della scorsa stagione: nelle scommesse sui marcatori è il francese ad aprire le danze, a 2,65, con il Toro che incalza a 3 volte la posta. Senza l'infortunato Lukaku, i nerazzurri puntano anche su Dzeko (3,00) e Mkhitaryan (4,00), mentre tra i rossoneri spicca naturalmente anche Leao (3,50), con De Ketelaere in agguato a 4,50. Gli analisti propendono comunque per una partita attenta e dal punteggio contenuto, con l'Under 2,5 (la scommessa su massimo due reti complessive) favorito a 1,75 rispetto all'1,96 dell'Over. Sul tabellone dello scudetto, intanto, l'Inter mantiene la testa a quota 3,00, davanti alla Juventus (3,25) e con il Milan terzo a 4,50.