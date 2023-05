Milan e Inter scendono in campo allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro per l’andata delle semifinali di Champions League 2022/2023. Rispetto a venti anni fa è però cambiato il regolamento. Questo infatti non prevede più che i gol in trasferta valgano doppio e per questo motivo in caso di punteggio complessivo in parità si procederà con i tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.



GIALLI - Le squadre di Pioli e Inzaghi la giocheranno senza ansie da cartellino giallo: né l'una né l'altra, infatti, hanno calciatori in diffida e a rischio squalifica. Il regolamento non lo prevede: alla conclusione dei quarti di finale, le ammonizioni vengono azzerate. Ma si può essere squalificati per la finale? Solo in un caso specifico: venendo espulsi con un cartellino rosso nel ritorno delle semifinali.