Una tra Milan e Inter volerà in finale di Champions League, stasera il via alla semifinale. Ma, a guardare le rose e i valori degli uomini di Pioli e Inzaghi, non c'è dubbio: a Istanbul ci sarà il Milan.



ROSE - Mettendo a confronto le due rose, attraverso i dati di Transfermarkt, quella rossonera arriva a una valutazione complessiva di 547,25 milioni di euro. 12,8 milioni in più rispetto ai nerazzurri, fermi a 534,45. I giocatori più preziosi si equivalgano: Lautaro e Leao sono valutati 80 milioni di euro. Segue Nicolò Barella a quota 70, poi Theo Hernandez e Milan Skriniar a 60.