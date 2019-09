In vista del derby di campionato, i nostri inviati di Milan e Inter, Daniele Longo e Pasquale Guarro hanno scelto anche quest'anno di giocare in anticipo un derby virtuale. Dopo le debacle rossonere a FIFA quest'anno la stracittadina si gioca su eFootball PES 2020 per capire come si colorerà la Milano calcistica.



Longo-Giampaolo e Conte-Guarro non risparmiano i giocatori più chiacchierati, Brozovic e Paquetà, e danno sfogo alla fantasia in attacco per una pioggia di occasioni. Fra una papera clamorosa, una sveglia che suona e una gufata che sa di autogol chi avrà trionfato al triplice fischio? Ecco com'è finita.









