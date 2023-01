Questi i principali episodi da moviola di Milan-Inter, Supercoppa italiana.



Arbitro: Fabio Maresca

Assistenti arbitrali: Stefano Alassio e Giovanni Baccini

IV ufficiale di gara: Daniele Chiffi

VAR: Aleandro Di Paolo

AVAR; Rosario Abisso



Primo tempo



44' - Scontro testa contro testa tra Tomori e Dzeko, Maresca fischia, come da regolamento quando si tratta di colpi alla testa, facendo andare su tutte le furie Barella, che era lanciato a rete.



33' - Intervento rischioso in scivolata di Tomori su Darmian: l'inglese rischia, ma prende il pallone. L'azione prosegue con Barella che dà una spallata energica a Theo Hernandez, fermando una ripartenza: giallo per l'interista.



21' - Anche Dzeko è regolare sul gol, stavolta è Tomori a tenerlo "onside".



10' - Barella scatta sul filo del fuorigioco e offre a Dimarco il pallone del vantaggio. L'esterno insacca, il Var controlla grazie al fuorigioco semiautomatico la posizione della mezzala che dopo qualche secondo è giudicata regolare: per qualche centimetro il piede di Kjaer tiene in gioco l'avversario.