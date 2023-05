È il giorno di Milan-Inter e Icardi, forse involontariamente, è caduto in uno scivolone. L'argentino, oggi al Galatasaray, sui social ha infatti pubblicato una storia da molti intrepretata come una frecciata: "E se non ti piace l'inferno non flirtare con il diavolo", questa la frase, corredata dall'emoji del diavolo, sotto un suo scatto con luci soffuse rosse e nere.



WANDA - In seguito, ha spiegato meglio il suo post, giustificandolo come la reazione dopo la notizia di un presunto tradimento nei confronti di Wanda Nara. “Non si potrà mai parlare di me: nessuno, nemmeno nel mio ambiente, persone non conosciute, persone conosciute, nessuno potrà parlare di me. Ti chiarisco personalmente che nessuna delle notizie che hai dato su di me era vera, non hai mai avuto ragione. Per fare il giornalista, l’informatore o la canaglia devi avere qualcosa in mano e di me non hai mai avuto niente. Come dice la frase ‘Chi tace acconsente’, chiarisco che ho due palle… grandi come una casa per zittire te e tutti quelli che dicono di sapere ma non hanno la minima idea”, ha concluso Icardi.