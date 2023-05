L'ex Juve Massimo Mauro, opinionista di Sport Mediaset, ha parlato del derby di Champions League tra Milan e Inter: "L'analisi deve essere sulle rose e quella dell'Inter ha qualcosa in più rispetto a quella del Milan. Contando che mancherà anche Leao, è favorita l'Inter. Inzaghi è come se avesse undici bussolotti in cui tutti sono buoni: se gioca Calhanoglu o Mkhitaryan non cambia tanto".