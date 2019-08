Nuovo club per Franck Kessie. Chiuso il mercato in Cina, chiuso il mercato in Premier League, col Wolverhampton che era particolarmente interessato, il centrocampista del Milan finisce nel mirino di una squadra di Ligue 1: il Monaco.



INTERESSE - Come riporta RMC Sport, il club del Principato ha mostrato interesse nei confronti del centrocampista ivoriano: in cima alla lista dei desideri c'è Adrien Silva del Leicester, che ha già vestito la maglia del Monaco la scorsa stagione, ma Kessie è comunque un nome nella lista.



VOLONTA' DI KESSIE - Come appreso da calciomercato.com, le voci di un interessamento nei confronti di Kessie da parte del club francese. trovano conferme, ma non è partita una vera e propria trattativa. Dal Principato, quindi, vogliono recitare un ruolo da protagonisti in questi ultimi giorni di mercato: rinforzare il centrocampo è la priorità. Adrien Silva più di tutti, ma Kessie stuzzica. Resta da capire la volontà dell'ivoriano, che ha già detto noi al Wolverhampton.