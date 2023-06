Sono diversi i giocatori che sono in uscita dal progetto del Milan. L'obiettivo della società rossonera è quello di lasciar partire i giocatori che non rientrano nei piani dell'allenatore Stefano Pioli. Fra questi c'è Ballo-Touré. Per il difensore, riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, possono esserci proposte dalla Francia. Richieste che, ovviamente, verranno ascoltate.