Filippo Inzaghi, ex attaccante del Milan, parla a DAZN dopo la sfida contro le leggende del Liverpool: "È stata una grande emozione, vedere tutta questa gente per noi a Liverpool è stato incredibile. Rivedere tutti i compagni, il mister, Galliani e ripensare a tutto quello che abbiamo vinto... Non mette malinconia ma riporta la gioia di quei trionfi, a distanza di anni capisci quanto eravamo forti. Atene? Non era il momento migliore della mia carriera, non stavo bene. Quella doppietta, lo ricordavo oggi con Galliani, aggiunta al gol a Montecarlo e i gol in finale con il Boca, fanno cinque gol in tre finali euro-mondiali, una cosa che non ha mai fatto nessuno da italiano. È un piccolo record che mi tengo stretto, anche pensando a gente come Messi e Ronaldo che è passata per le stesse finali".