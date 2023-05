Intervistato da Dazn dopo Milan-Lazio, il rossonero Junior Messias ha parlato così: “Oggi non era facile giocare con questa temperatura. Cerco di lavorare sempre per mettermi a disposizione del mister. Era da un po’ che non facevo 90 minuti. Manca ancora un po’ per raggiungere la forma, ma mi sento bene. Leao? Ha detto che sta bene e non c’è niente di serio. L’importante è che chi gioca dia il massimo. È per questo che abbiamo vinto lo scudetto l’anno scorso, perché siamo stati squadra”.