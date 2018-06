“L’estate non sarà semplice, i problemi da risolvere ci sono, non sapendo se si giocherà l’Europa League. Sono convinto però che con un tecnico come Gattuso la squadra porterà avanti sempre qualcosa di positivo. Spero che i problemi si risolvano presto. L’esclusione di Kalinic dalla Croazia? Sicuramente sarà giù di morale, però è un giocatore molto intelligente ed esperto e quest’esclusione sarà un’arma in più per il futuro per dimostrare che, magari, la nazionale croata ha sbagliato. Il Gattuso allenatore? Sono stato molto sorpreso, perchè tutti conoscevano Rino come un guerriero. Al di là di tanta voglia, ha dato ordine alla squadra, in modo che i giocatori sapessero cosa fare. Spero che rimarrà a lungo tempo allenatore del Milan. Chi in attacco per l’attacco del Milan? Credo che la società sappia meglio di me cosa fare e su quale nome puntare sul mercato. E’ difficile dare un consiglio da lontano”. Cosi Marek Jankulovski a Milantv.