Il futuro di Rafael Leao resta in bilico. L'esterno portoghese del Milan, squalificato contro la Fiorentina, tornerà a disposizione di Pioli per la sfida di Champions contro il Tottenham, ma nel frattempo tiene banco il discorso legato al suo rinnovo di contratto con i rossoneri che non decolla. E c'è di più, perché secondo la Gazzetta dello Sport, il suo prossimo agente, Jorge Mendes sta lavorando per portarlo via da Milano, avendo incontrato nelle ultime settimane anche il Real Madrid che però ha risposto picche avendo già Vinicius nel ruolo.