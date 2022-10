Sfida incandescente al Meazza dove alle 18 il Milan, reduce dalla sconfitta contro il Chelsea, sfida una Juventus che ha bisogno di vincere per rilanciarsi in classifica. Pioli ritrova Theo Hernandez dal primo minuti, che prenderà il posto di Ballo-Touré, nella Juventus rischia Paredes, con Vlahovic ci sarà Milik, che ha superato il fastidio muscolare che l'ha costretto a saltare la sfida contro il Maccabi. ​Il Milan è la squadra contro cui la Juventus ha sia pareggiato (56) che perso (51) più partite in Serie A: in 174 sfide complessive di massimo campionato sono invece 67 i successi bianconeri.



PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: Pioli.



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All.: Allegri.



DOVE VEDERLA IN TV

Milan-Juventus, sabato 8 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 17:30.