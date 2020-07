Milan contro Juventus, Ibrahimovic contro Cristiano Ronaldo. Si apre stasera la 31esima giornata di Serie A con due partite, Lecce-Lazio alle 19.30 e la super sfida del Meazza alle 21.45. Un match sempre speciale, anche senza pubblico. I rossoneri sono uno degli ultimi ostacoli di Sarri prima di mettere le mani sullo scudetto (l'altro è l'Atalanta, avversaria sabato sera), i bianconeri sono per Pioli un test di maturità e l'occasione di riscattare l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia. Con una vittoria la Juve confermerebbe almeno i 7 punti di vantaggio sulla Lazio (che non può fallire al Via del Mare), con un successo il Milan salirebbe al quinto posto in solitaria, almeno per una notte.



Milan-Juventus, ore 21.45

Tv: Dazn



Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic.



Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo