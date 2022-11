Pierre Kalulu è pronto ad andare avanti insieme al Milan. E a vincere ancora. Il difensore francese, pilastro del Diavolo campione d’Italia, ha trovato l’accordo con il club per il rinnovo di contratto, che verrà firmato nel pomeriggio.



FUMATA BIANCA - La trattativa tra il Milan e Kalulu non ha incontrato difficoltà. Per il francese, che nell’ultimo periodo è stato spesso impiegato anche sulla destra da Pioli (viste le assenze) ci sarà un importante aumento dell’ingaggio. Si passerà dagli 0,8 milioni all’anno ai 2 milioni, quasi triplicando l’attuale cifra. La svolta è arrivata nella seconda metà di ottobre, quando Kalulu ha cambiato procura passando alla Stellar Sports, con la quale il Milan ha ottimi rapporti.