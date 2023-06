L'interesse del club rossonero, raccontato in esclusiva lo scorso 31 maggio , non è mutato nonostante gli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara, il giapponese resta una della priorità di Pioli e Moncada, che ha raggiunto un accordo di massima con i suoi agenti, sulla base di unPer la fumata bianca bisogna attendere qualche giorno, ma l'affare al momento non è in discussione. Atletico Madrid e Borussia Dortmund, che hanno il suo nome sulla lista dei desideri, hanno provato a inserirsi, ma l'ex Eintracht Francoforte, al quale è legato da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, non ha intenzione di rimangiarsi la parola data.Kamada in questi giorni è impegnato con la nazionale giapponese, che dopo aver demolito 6-0 il Salvador, domani sfiderà a Osaka il Perù. Secondo la stampa giapponese, l'ex Sagan Tosu giocherà titolare,. Il condizionale è d'obbligo, ma c'è fiducia che i suoi agenti abbiano risolto i problemi burocratici che hanno frenato l'affare. Kamada vede rossonero, salvo sorprese sarà l'erede di Brahim Diaz, tornato in Spagna al Real Madrid.