Franck Kessie e Ismail Bennacer: compagni nel Milan, ma avversari in Coppa d'Africa. I due centrocampisti del club rossonero, dal 9 gennaio al 6 febbraio saranno impegnati nella competizione continentale che si svolgerà in Camerun. Un bel problema per il Milan, in quanto dovrà fare a meno dei suoi due titolari, un qualcosa di affascinante per i giocatori: già, perché sono stati sorteggiati nello stesso girone.



Nel Gruppo E, infatti, c'è l'Algeria di Bennacer, campione in carica, con Sierra Leone, Guinea-Equatoriale e, appunto, Costa d'Avorio, con Kessie faro e leader della squadra. Di seguito tutti i gruppi.



Gruppo A

Camerun

Burkina Faso

Etiopia

Capo Verde



Gruppo B

Senegal

Zimbabwe

Guinea

Malawi



Gruppo C

Marocco

Ghana

Comore

Gabon



Gruppo D

Nigeria

Egitto

Sudan

Guinea-Bissau



Gruppo E

Algeria

Sierra Leone

Guinea-Equatoriale

Costa d'Avorio



Gruppo F

Tunisia

Mali

Mauritania

Gambia